خليل الحية: حماس تريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة خليل الحية للجزيرة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الحرب انتهت وإن التصريحات الأميركية المستمرة تؤكد أن الحرب انتهت، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من الحرب.

وأضاف -ضمن برنامج المقابلة الذي يعده الزميل علي الظفيري وسيبث لاحقا على الجزيرة- أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيرا إلى أن الحركة سلمت 20 أسيرا إسرائيليا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، كما سلمت 17 من أصل 28 جثة من أسرى الاحتلال.

وذكر أنه سيتم غدا دخول مناطق جديدة للبحث عن بعض جثامين أسرى الاحتلال.

من جانب أخر، قال القيادي في حماس إنه ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مشيرا إلى أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن.

كما أكد أن هناك توافقا مع حركة فتح بخصوص القوات الدولية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار، وكذلك مع كل الفصائل بشأن كون مهمة الهيئة الأممية هي إعادة الإعمار في غزة.

وأضاف أن حماس تريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني، مشددا على أن “الشعب واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة”.

وذكر أنه أخبر المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال لقائه بهما بأن حماس من دعاة الاستقرار، وأن الرئيس ترامب هو القادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان فإذا انتهى الاحتلال سيتحول هذا السلاح للدولة،، مشيرا إلى أن قضية السلاح لا تزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء وأن الاتفاق لا يزال في بدايته.

وأضاف “حماس لن تتخذ موقفا دون الموقف الوطني المتفق عليه”.

كما أكد على أن الضفة الغربية تحت سطوة الاستيطان “ونحن بحاجة ماسة لترتيب أوراقنا الوطنية”.

على صعيد آخر، قال رئيس حركة حماس في غزة إن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة وقف إطلاق النار في غزة.

كما قال إن قضية الأسرى وطنية بامتياز وإن حماس تسعى لإنهاء معاناة جميع الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال تعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى وأن الجهود في هذا الجانب لم تنته بعد.

وبشأن الجانب الإنساني، أكد الحية أن غزة تحتاج يوميا إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات وليس 600 فقط، منوها إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال في وسط الحرب، وفق تعبيره.

كما قال إن “الموضوع الإنساني يؤرقنا.. وأن الخروقات تؤرق الناس وتعرض الاتفاق للخلل”.

وشدد على أن حركة حماس ليست راضية عن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، داعيا الوسطاء للتدخل.

كما قال إن “استهداف الدوحة والفشل الذريع وغير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكل انتكاسة للاحتلال”.