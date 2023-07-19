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خمس دول أوروبيّة تُطالب بتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانيّة

منذ 3 دقائق
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

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أعلن وزير الزراعة المجري إستفان ناجي لـ “رويترز”، أنّ خمسة من بلدان وسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقدمون طلبًا مشتركًا للتكتل اليوم الأربعاء، بتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية، بعد انقضاء أمده في 15 سبتمبر/ أيلول، لتجنب أي اضطراب كبير في الأسواق.

وأضاف ناجي في المطار أثناء توجهه لحضور اجتماع في وارسو، أنّ بولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا، ستطلب استمرار حظر واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا في الوقت الراهن.

لكنه قال إنهم ناقشوا خيارًا يمكن من خلاله للدول أن تطلب على نحو منفرد من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات إلى قائمة الحظر.

    المصدر :
  • رويترز

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