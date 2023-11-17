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خمس دول تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

منذ 48 دقيقة
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (الجمعة 17-11-2023) إنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال خان إن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت منذ 13 يونيو حزيران 2014.

في السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة إن ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني، بينهم خمسة آلاف طفل، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما ذكر في بيان “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحفيا. فيما زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء”.

كما جاء في البيان “بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

من جهته، قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، ومن الضروري ضمان حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم.

وأضاف تورك أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن ما تسميه “منطقة آمنة” في جنوب غزة لا يمكن تبنيه، لأن جنوب غزة لا يمكن اعتباره آمنا.

    المصدر :
  • رويترز

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