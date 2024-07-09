خوفاً من أفخاخ الموت.. حكومة غزة تحذر من دعوة إسرائيل سكان المدينة للنزوح جنوبًا

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من دعوة إسرائيل، سكان مدينة غزة للنزوح من المدينة إلى جنوبي القطاع، محذرة من استدراجهم إلى “أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية”.

وقال المكتب في بيان “نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض الخرائط التضليلية التي تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب على أنها مناطق آمنة، وهذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين”.

توجيهات متضاربة

ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ظل الجيش الإسرائيلي يصدر توجيهات إخلاء إلى مناطق يزعم أنها آمنة بالقطاع، إلا أنه استهدفها مرارًا وأوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الفارين من مناطق القصف.

وقال المكتب الحكومي “نحذر أبناء شعبنا من دعوات الاحتلال بالنُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية”.

وأشار إلى ما “جرى بشكل متكرر من عشرات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين الذين حاولوا سابقًا النزوح على شارعي الرشيد غرب مدينة غزة وعلى شارع صلاح الدين شرقي المدينة”.