خوفا من حرب عالمية.. المجر تنأى بنفسها عن "جنون" الناتو

حذرت المجر -الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- من مخاطر اندلاع حرب عالمية مع روسيا جراء تعاظم الدعم الذي يقدمه الحلف لأوكرانيا، وأكدت أنها ستنأى بنفسها عن هذا “الجنون”.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن تدخل دولة واحدة من حلف الناتو بشكل مباشر في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا سيؤدي حتما إلى اندلاع حرب عالمية جديدة.

وألقت مجلة “نيوزويك” الأميركية الضوء على تصريحات سيارتو التي جاءت خلال ملتقى نظمه حزب فيدس الحاكم أول أمس الجمعة، مشيرة إلى أنها تأتي بعد اقتراح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) على 5 سنوات.

ووصف سيارتو هذا المقترح بأنه “جنون”، وقال إن بلاده ستحاول النأي بنفسها عن هذه الخطة.

وقال في تصريحات أخرى للتلفزيون المجري نقلتها وكالة تاس الروسية “نحن المجريين لا نريد المشاركة في عمليات مشتركة للناتو لنقل الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين”.

وتابع “في الأسابيع المقبلة سنناضل خلال المفاوضات من أجل حق المجر في النأي بنفسها عن هذا الجنون، عن جمع هذه المليارات المئة، وضخها خارج أوروبا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد جدد -خلال مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست البريطانية الخميس الماضي- استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا إنه ينبغي اعتماد هذا الخيار إذا ما اخترقت موسكو “خطوط الجبهة” وإذا ورد طلب أوكراني بهذا الشأن.

وقالت المجلة إن حديث ماكرون جاء عقب إعلانه أن “أوروبا قد تنهار جزئيا” بسبب تصاعد التوتر الناجم عن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

ونددت الرئاسة الروسية، الجمعة، بتصريحات ماكرون وقالت إنها تأتي ضمن “اتجاه خطر للغاية”.