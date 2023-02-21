خوفا من هجمات روسية.. إجراءات احترازية للمدارس بأوكرانيا

طالبت أوكرانيا المدارس، الثلاثاء، باتباع نظام التعليم عن بعد بين يومي 22 و24 فبراير شباط تحسبا لاحتمال وقوع ضربات صاروخية روسية في الذكرى الأولى للغزو الذي بدأ 2022.

ونفذت روسيا بانتظام ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، وتقول كييف إن موسكو قد تشن هجمات جديدة في ذكرى بداية الغزو التي تحل يوم الجمعة.

وأصدرت وزارة التعليم بيانا قالت فيه إنها أوصت المدارس “أن تحمي حياة وصحة جميع المشاركين في العملية التعليمية كإجراء احترازي قبل الذكرى السنوية”.

ودمر الغزو الروسي مئات المدارس في أوكرانيا.

واضطرت مدارس أخرى كثيرة للمزج بين نظامي التعليم بالحضور الشخصي وعن بعد بسبب مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر نتيجة سلسلة ضربات جوية شنتها موسكو.

ولم يكن الحضور الشخصي مسموحا في هذا العام الدراسي إلا في المدارس التي لديها مخبأ للحماية من القصف.