خوفًا من تسميمه.. منع زيلينسكي من تناول شوكولاتة أهداها له مغامر بريطاني

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن المغامر البريطاني الشهير بير غريلز أهدى قطعة شوكولاتة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حين التقيا، الشهر الماضي.

وأشارت إلى أنّ الفريق الأمني للرئيس الأوكراني منعه من تناول هذه الشوكولاتة، خوفًا من أن يكون المغامر البريطاني يحاول تسميم زيلينسكي.

وأوضحت أن فريق زيلينسكي الأمني “لم يكن سعيدًا بهذا العرض”.

وفي حوار صحافي، قال غريلز البالغ من العمر 48 عامًا، إنّه “فهم السبب”، مشيرًا إلى أنه قام بنفس الأمر مع زعماء عالم سابقين، خلال لقائه بهم.

وكان غريلز شارك مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما “قطعة سلمون”، بعدما اصطادها في برية ألاسكا.

وذكر المغامر الشهير: “كانت محاولة مني لإذابة الجليد خلال اجتماعنا الأول.. كان الهدف هو التعرف على زيلينسكي الحقيقي”.

ووصف غريلز زيلينسكي بأنّه “متواضع حقًا ومركز تمامًا”، مضيفًا: “كنت أسأل الناس ما رأيكم فيه، كنت أشعر أن أوكرانيا كلها وراءه”.