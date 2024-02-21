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خيبة أمل.. الصين مستاءة من عرقلة أمريكا مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

منذ 9 دقائق
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن بكين عبرت عن “خيبة أملها الشديدة” إزاء عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

واستخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض “الفيتو” للمرة الثالثة ضد مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة، مما عرقل مطلبا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. غير أنها تضغط على المجلس المكون من 15 عضوا للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ونقلت شينخوا عن تشانغ جون قوله “تعبر الصين عن خيبة أملها واستيائها الشديدين من الفيتو الأمريكي”.

وقال تشانغ “الفيتو الأمريكي يبعث برسالة خاطئة، ويدفع الوضع في غزة إلى مستوى أكثر خطورة”، مضيفا أن الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة “لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة”.

    المصدر :
  • رويترز

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