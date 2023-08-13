مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لخيرسون الأوكرانية

أشارت السلطات الأوكرانية الى أن قوات روسية قصفت قريتين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم الأحد، مما أودى بحياة سبعة مدنيين بينهم رضيع.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن زوجين وطفلهما البالغ من العمر 23 يوما ورجلا آخر قُتلوا في قرية شيروكا بالكا.

وأضاف أن طفلا آخر للزوجين يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بجروح خطيرة وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وقُتل شخصان آخران وأصيب آخر في قرية ستانيسلاف المجاورة التي قال كليمينكو إنها تعرضت 12 مرة للقصف بقذائف المدفعية.

وكتب كليمينكو على تيليجرام يقول “لن يتوقف الإرهابيون طواعية أبدا عن قتل المدنيين”، وأدرج صورتين لمنازل متضررة في المنشور.

وأضاف “يجب وقف الإرهابيين بالقوة. إنهم لا يفهمون أي شيء آخر”.

وأعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على الجزء الغربي من منطقة خيرسون الأوكرانية من قبضة الاحتلال الروسي في نوفمبر تشرين الثاني، لكن قوات الكرملين تواصل بانتظام قصف المنطقة عبر نهر دنيبرو.