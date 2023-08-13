الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لخيرسون الأوكرانية

منذ 15 دقيقة
خيرسون الأوكرانية

خيرسون الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

أشارت السلطات الأوكرانية الى أن قوات روسية قصفت قريتين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم الأحد، مما أودى بحياة سبعة مدنيين بينهم رضيع.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن زوجين وطفلهما البالغ من العمر 23 يوما ورجلا آخر قُتلوا في قرية شيروكا بالكا.

وأضاف أن طفلا آخر للزوجين يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بجروح خطيرة وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وقُتل شخصان آخران وأصيب آخر في قرية ستانيسلاف المجاورة التي قال كليمينكو إنها تعرضت 12 مرة للقصف بقذائف المدفعية.

وكتب كليمينكو على تيليجرام يقول “لن يتوقف الإرهابيون طواعية أبدا عن قتل المدنيين”، وأدرج صورتين لمنازل متضررة في المنشور.

وأضاف “يجب وقف الإرهابيين بالقوة. إنهم لا يفهمون أي شيء آخر”.

وأعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على الجزء الغربي من منطقة خيرسون الأوكرانية من قبضة الاحتلال الروسي في نوفمبر تشرين الثاني، لكن قوات الكرملين تواصل بانتظام قصف المنطقة عبر نهر دنيبرو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اسرائيل والسعودية
إسرائيل: لا وجود لمقر دبلوماسي للسفير السعودي لدى الفلسطينيين
الرئيس الأميركي جو بايدن
بايدن يواجه قرار العزل بسبب "المخدرات والدعارة"
حرائق في هاواي (رويترز)
آخر التطورات في أكثر الحرائق فتكًا بأمريكا منذ أكثر من قرن!

الأكثر قراءة

الضاحية الجنوبية
رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"
فيلم باربي
صورة.. مسلمة محجبة في فيلم "باربي"
مشهد لسارة أبي كنعان ووسام فارس من مسلسل "بالقلب"
"طلعت الإشاعة مظبوطة".. فيديو يُوثّق "قصة حب" سارة أبي كنعان ووسام فارس