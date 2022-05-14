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خيرسون والإنضمام الى روسيا.. ماذا كشفت بريطانيا؟

منذ ساعة واحدة
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أن الإدارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأضافت الوزارة في نشرة دورية على تويتر أنه إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خيرسون، فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا.

“خيرسون هي روسيا”

وكان نائب رئيس الإدارة الروسية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، صرّح للصحفيين، أنه لا توجد خطط لإنشاء “جمهورية خيرسون الشعبية” على غرار إقليمي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن هناك خططا لمطالبة الرئيس الروسي بضمه للإتحاد الروسي.

وعلق الكرملين من جانبه، بالقول إن الأمر يرجع لسكان منطقة خيرسون في تحديد ما إذا كانوا يريدون الانضمام لروسيا أم لا، وهو ما يعتبره معلقون بمثابة موافقة روسية أولية على ذلك.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء عن ستريموسوف، قوله إن “خيرسون هي روسيا”، مشيرا إلى أنه “لن تكون هناك (جمهورية خيرسون الشعبية) على أراضي إقليم خيرسون، ولن تجرى استفتاءات. بل سيكون القرار بناء على نداء القيادة الإقليمية في خيرسون إلى الرئيس الروسي، وسيكون هناك طلب لإدراج الإقليم ضمن منطقة مناسبة من الاتحاد الروسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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