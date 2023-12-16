السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
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مقتل شخصين بهجوم صاروخي أوكراني على قرية تسيطر عليها روسيا

منذ دقيقتين
الدمار في خيرسون

الدمار في خيرسون

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أسفر هجوم صاروخي نفّذته كييف على قرية تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا عن مقتل مدنيَيْن، وفق ما أفادت السلطات الموالية لروسيا في منطقة خيرسون، اليوم السبت.

وقالت القوات الروسية إن الصاروخ أصاب قرية نوفا ماياشكا الواقعة على ضفة نهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا وعلى مسافة نحو 70 كيلومتراً شرق مدينة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال المسؤول المعين من موسكو فلاديمير سالدو على تليغرام: “قتل مدنيان وأصيب مدنيان آخران”، موضحاً أن صاروخاً من طراز هايمارس أميركي الصنع سقط في قرية نوفا ماياشكا “أثناء إيصال مساعدات إنسانية”.

وأضاف سالدو أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صواريخ أخرى أطلقتها كييف، مشيراً إلى أن عسكريين كانوا يساعدون في إيصال المساعدات أصيبوا أيضاً.

وتابع أن “المصابين يتلقون الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تعمل أجهزة الطوارئ في الموقع”.

وما زالت العملية التي بدأتها روسيا أواخر فبراير 2022 مستمرةً لكن الجبهة في جنوب أوكرانيا وشرقها تشهد جموداً منذ أشهر.

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