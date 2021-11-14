الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"داعش" يتبنى الهجوم على الشرطة الباكستانية قرب حدود أفغانستان

14 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2021 11:52 صباحًا
تنظيم داعش

عنصر من داعش

A A A
طباعة المقال

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى أمس السبت بحياة اثنين من عناصر الشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، قرب حدود أفغانستان.

وذكر “داعش” عبر وسائل الدعاية الخاصة به أنه فجر عبوة ناسفة أمس داخل حافلة للشرطة في منطقة باجور، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، أحدهما ضابط.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أكدت مقتل اثنين من عناصرها جراء هجوم أمس في باجور، بالإضافة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم شرطي وطفل وثلاثة نساء، جراء هجوم آخر وقع في ضواحي مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان غرب البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية الهدنة المتفق عليها لمدة شهر بين حكومة إسلام آباد وحركة “تحريك طالبان باكستان”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محطة زابوريجيا.. محصّنة ضد الكوارث الطبيعيّة وحتى ضد اصطدام طائرة مدنيّة
كندا وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تفرض عقوبات على 55 كنديا
مقتدى الصدر
ميليشيات وقحة.. الصدر يحذر زعيم عصائب أهل الحق الموالي لإيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
الفنان فارس كرم
رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!