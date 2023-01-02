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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول

منذ 39 دقيقة
علم داعش

علم داعش

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، الاثنين، مسؤوليته عن هجوم على قوات حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد.

وقال التنظيم في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام إن الهجوم أوقع 20 قتيلا و30 مصابا.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها طالبات إن انفجارا وقع خارج المطار العسكري في كابول أسقط العديد من الضحايا.

ونفت وزارة الداخلية أرقام الضحايا التي أعلنها التنظيم وقالت إنها ستصدر العدد الرسمي للقتلى.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الكبيرة في كابول، ومنها اقتحام فندق يرتاده رجال أعمال صينيون وإطلاق نار على السفارة الباكستانية وصفته إسلام اباد بأنه محاولة اغتيال لسفيرها، الذي لم يصب بسوء.

    المصدر :
  • رويترز

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