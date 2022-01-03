داعية مصري: فبركة صور الفتاة المنتحرة جريمة كبرى

علق الداعية المصري أحمد البهي على ما قام به شاب من تهديد الطالبة بسنت شلبي بنشر صور مفبركة لها وهي في أوضاع مخلّة، ما أدى إلى انتحارها ووصفه بأنه جريمة كبرى.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن شلبي أن “ما قام به هذا الشخص يعد جريمة كبرى وبشعة وبهتانا”.

وأضاف أنه “إذا كان القذف أو الرمي يعتبر جريمة، أي مجرد الكلام حرمه الإسلام، فما بالنا بوجود محاولة وفبركة للتشهير والابتزاز.. تكون الجريمة هنا أعظم وأشد”.

وانتحرت الطالبة بسنت بعد أن قام مجهول بتهديدها بنشر صور مفبركة لها وهي في أوضاع مخلة.

وقبل انتحارها تركت بسنت، رسالة نصها: “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.

وفي السياق ذاته علق الأزهر على الحادثة، وقال في حسابه عبر “فيسبوك” إن “اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان جريمة لا إنسانية خبيثة”.