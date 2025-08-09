"داوننغ ستريت": بريطانيا وفرنسا تتعهدان بإحلال سلام عادل في أوكرانيا

قالت بريطانيا إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهدا، اليوم السبت، بإحلال “سلام عادل ودائم” في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد المباحثات التي أجراها ستارمر وماكرون “ناقش (الزعيمان) مستجدات الوضع في أوكرانيا وأكدا دعمهما الثابت للرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وحرصهما على تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني”.

وأضاف المتحدث “رحب (الزعيمان) بجهود الرئيس ترامب لوقف عمليات القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق”.