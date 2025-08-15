السبت 21 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
"داو جونز" يغلق مرتفعاً مدعوماً بمكاسب يونايتد هيلث وتراجع المؤشرين الآخرين

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2025 12:42 صباحًا
"داو جونز"

"داو جونز"

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا خلال جلسة التداول، اليوم الجمعة، إذ قفزت أسهم يونايتد هيلث بعد أن رفعت بيركشير هاثاواي حصتها في شركة التأمين الصحي، لكن المؤشرين الآخرين في وول ستريت تراجعا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الخطوة التالية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ويتابع المتداولون اجتماعا بدأ قبل قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إذ تأمل الأسواق أن يمهد هذا الاجتماع الطريق لحل النزاع في أوكرانيا وتحديد توقعات أسعار النفط الخام.

وقفز سهم مجموعة يونايتد هيلث 12 بالمئة تقريبا، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس آذار 2020، بعد أن كشفت شركة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت عن استثمار جديد في شركة التأمين الصحي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.86 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 44946.12 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.74 نقطة أو 0.29 بالمئة ليغلق عند 6449.80 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.69 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 21622.98 نقطة.

وحققت مؤشرات وول ستريت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بتوقعات تيسير السياسة النقدية وتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

