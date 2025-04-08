دبلوماسيون: أمريكا تحتجز الآن 3 مواطنين سجنوا لمحاولة انقلاب فاشلة في الكونغو

قال أربعة دبلوماسيين أمريكيين ورئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مواطنين أمريكيين مسجونين على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في الكونجو أصبحوا الآن رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة بعد تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم الأسبوع الماضي.

ووُضعت اللمسات النهائية على اتفاق تسليم الأمريكيين في وقت سافر فيه مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، إلى الكونغو لعقد اجتماعات مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة كينشاسا.

ويأتي ذلك وسط مفاوضات بين واشنطن وكينشاسا بشأن الأمن والمعادن. وقبل الزيارة، دعا المبعوث الخاص لترامب للتعامل مع الرهائن الرئيس تشيسيكيدي إلى إطلاق سراح الأمريكيين.

وفي الوقت الحالي، تستغل الصين وشركات التعدين التابعة لها في الأغلب معادن الكونغو المستخدمة في الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.

وقال مصدر أمريكي مطلع على المحادثات إن الأمريكيين الثلاثة سيواجهون اتهامات في بلادهم بسبب دورهم في محاولة الانقلاب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لرويترز الشهر الماضي إن الولايات المتحدة منفتحة على استكشاف شراكات مع الكونغو في مجال المعادن الحيوية، وذلك بعد اتصال سناتور من الكونغو بمسؤولين أمريكيين لعرض اتفاق المعادن مقابل الأمن.