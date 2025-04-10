دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي “إن التكتل يدرس تعليق أول مجموعة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 90 يوما”، وذلك بعد أن خفض ترامب مؤقتا الرسوم التي فرضها مؤخرا بنسب بالغة الارتفاع على العديد من الدول.

وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية مضادة على واردات أمريكية بقيمة نحو 21 مليار يورو اعتبارا من يوم الثلاثاء، ردا على رسوم جمركية فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على رسوم أمريكية على السيارات ورسوم على سلع أخرى.