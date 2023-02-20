دبلوماسيون: وكالة الطاقة الذرية عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران

قال دبلوماسيون الاثنين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84 بالمئة في إيران، وهو ما يقترب للغاية من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى إنها تجري محادثات مع طهران بشأن النتائج الأخيرة التي توصلت إليها.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة منذ أبريل\نيسان 2021، وقبل ثلاثة أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة في موقع ثان هو فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 في المئة تقريبا.

وقال دبلوماسيان لرويترز إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتفقد المنشآت النووية الإيرانية رصدت تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84 بالمئة، في تأكيد لتقرير أولي كشفت عنه بلومبرج نيوز مساء أمس الأحد.

وقال أحد الدبلوماسيين لرويترز “المشكلة هنا هل وقع خلل عارض في السلاسل المعاد تشكيلها أم أن التخصيب بهذه الدرجة من النقاوة متعمد. طلبت الوكالة من إيران تفسيرا لهذا الأمر”.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في وقت سابق من هذا الشهر لعدم إبلاغها بإجراء تعديل “جوهري” في ربط سلسلتين، أو مجموعتين، من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في فوردو. وقال دبلوماسيون إن التعديل يعني أن إيران يمكن أن تتحول بسرعة إلى مستوى أعلى من التخصيب.

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى عام 2015 والذي نص على رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وردت إيران على إعادة فرض العقوبات الأمريكية بخرق تلك القيود وتجاوزها لدرجة أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال إن الاتفاق الآن مثل “قوقعة فارغة”.