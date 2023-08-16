دبلوماسيّ روسيّ: اتّفاق الحبوب ليس "حلًا سحريًا".. ونبحث عن بدائل

صرح السفير الروسي لدى تركيا، ألكسي إيرخوف، بأن روسيا تبحث مع شركائها عن بدائل لمبادرة البحر الأسود لتوصيل المواد الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

وقال إيرخوف في حديث لوكالة “IHA”، اليوم الأربعاء: “لا تُعد مبادرة البحر الأسود حلًا سحريًا لتلبية الاحتياجات الغذائية لإفريقيا والدول الأخرى، توجد هناك بدائل ويتم بحثها بنشاط من خلال الاتصالات مع شركائنا”.

وأضاف الدبلوماسي أنّ “روسيا هي التي تسهم بقسط هائل في ضمان الأمن الغذائي العالمي”، مضيفًا أنه “بعد تنفيذ المتطلبات الروسية سيكون من الممكن الحديث عن استئناف مبادرة البحر الأسود”.