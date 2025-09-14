دبلوماسي أمريكي يعتذر لاحتجاز عمال كوريين جنوبيين

قالت كوريا الجنوبية إن دبلوماسيا أمريكيا كبيرا عبر عن أسفه الأحد بشأن احتجاز أكثر من 300 عامل كوري جنوبي بعد مداهمة سلطات الهجرة في الولايات المتحدة لمنشأة صناعية، واقترح جعل الواقعة نقطة تحول لتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن كريستوفر لانداو نائب وزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع بارك يون جو النائب الأول لوزير خارجية الدولة الآسيوية اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أن لانداو أكد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مواجهة العمال الكوريين أي عوائق عند دخولهم مجددا إلى الولايات المتحدة.

وعاد العمال الكوريون الجنوبيون إلى بلادهم يوم الجمعة بعد حوالي أسبوع من وضعهم في منشأة لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة.