دبلوماسي أميركي: مناطق في السودان تعاني من مجاعة

برنامج الأغذية العالمي / إيلوج مباهوندوم. الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى عند نقطة دخول للاجئين تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود التشادية مع السودان. وكان معظم هؤلاء الأشخاص قد نزحوا داخليًا بالفعل في منطقة دارفور

قال دبلوماسي أمريكي بارز الثلاثاء إن هناك مناطق في السودان تشهد مجاعة وإن مدى الجوع الشديد لا يزال غير واضح، وذلك بعد مرور نحو 14 شهرا على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال توم بيرييلو المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان لرويترز في مقابلة “أعتقد أننا نعلم أننا نشهد مجاعة… أعتقد أن السؤال يتعلق بحجم المجاعة ومساحة المناطق وإلى متى تستمر”.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن وجود مجاعة في السودان.

وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة في نهاية مايو أيار الماضي من أن السودان معرض “لخطر مجاعة وشيك”، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بما في ذلك 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.