السبت 15 رمضان 1443 ﻫ - 16 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبلوماسي أوكراني: نتفهم واقع وجود علاقات موازية لأنقرة مع موسكو

منذ ساعة واحدة
أوكرانيا وتركيا

أوكرانيا وتركيا

A A A
طباعة المقال

قال دبلوماسي أوكراني إن بلاده تعمل مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قدر الإمكان للحصول على مزيد من الدعم في مواجهة الغزو الروسي وإن كييف تتفهم واقع وجود علاقات موازية لأنقرة مع موسكو، وإن كانت غير راضية عن الأمر.

وانتقدت أنقرة الغزو الروسي وباعت طائرات مسيرة إلى كييف رغم اعتراضات روسيا. لكنها عارضت أيضا العقوبات الغربية على موسكو وظلت تتوخى الحذر في تصريحاتها من خلال الامتناع عن اتهام أي من البلدين بسبب الصراع، حتى في ظل التقارير التي تتحدث عن ارتكاب جرائم حرب في أجزاء من أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي للصحفيين الأجانب أمس الجمعة، مشترطا عدم نشر هويته، “سنكون سعداء إذا انضمت تركيا إلى العقوبات” وقطعت الرحلات الجوية من روسيا.

واستدرك قائلا “لكننا نتفهم هذا الواقع”.

وأضاف “بدلا من انتقاد تركيا، نعمل مع الجانب التركي قدر الإمكان، ولا نطالب بشيء غير محتمل”، مشيرا إلى أن أنقرة لا تزال الوحيدة التي تمكنت من الجمع بين مسؤولي روسيا وأوكرانيا لإجراء محادثات السلام.

وقال الدبلوماسي إن تركيا منعت أيضا بعض السفن الحربية الروسية من عبور مضائقها إلى البحر الأسود، وبالتالي “أنقذت” مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية التي تقاوم الهجمات الروسية.

وتابع قائلا إن بعض السفن الروسية لا تزال تمر ويمكن أن تجلب إمدادات من المياه السورية، مضيفا “نطلب من الجانب التركي مراقبة ما ينقلونه من سوريا إلى روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير بوتين وبوريس جونسون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو تصعد ضد لندن.. جونسون واثنان من وزرائه على اللائحة السوداء
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تستخدم أسلحة بعيدة المدى لقصف منشآت عسكرية أوكرانية
جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
حرب أوكرانيا.. لماذا أثار اتهام بايدن لروسيا بارتكاب “إبادة جماعية” قلق مساعديه؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بدم بارد.. فتاة تقتل كلبًا وسط الشارع في البقاع (فيديو)
بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك
ماهر الأسد
ماهر الاسد جعل من سوريا مقبرة لقادة حزب الله