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دبلوماسي روسي: لا يمكن للمحادثات ان تتم في ظل بقاء مدربين من حلف شمال الأطلسي

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 9:28 صباحًا
علم روسيا وعلم اوكرانيا

علم روسيا وعلم اوكرانيا

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قال دبلوماسي روسي كبير الجمعة إن المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا، لا يمكن أن تتم في ظل بقاء مدربين من حلف شمال الأطلسي و “مرتزقة” في أوكرانيا وبينما تتواصل إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء المملوكة للدولة، قال ألكسندر دارتشيف رئيس إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية إن المحادثات ستكون سابقة لأوانها “إلى أن يتوقف تدفق الأسلحة والتمويل لنظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، وينسحب الجنود/المرتزقة/المدربون التابعون لأمريكا وحلف شمال الأطلسي”.

وتشير روسيا عادة إلى المتطوعين الأجانب الذين يقاتلون مع الجيش الأوكراني على أنهم “مرتزقة”.

وخلال الأسابيع الماضية أكد المسؤولون الروس بشكل متزايد على انفتاحهم على المحادثات بشأن أوكرانيا لكنهم استبعدوا أن يكون زيلينسكي مهتما بالتوصل إلى تسوية سلمية.

وفي تصريحاته، قال دارتشيف إن المحادثات يجب أن يسبقها “الاعتراف بالحقائق التي حددناها على الأرض”، في إشارة واضحة إلى سيطرة روسيا على أجزاء من شرق أوكرانيا وجنوبها.

    المصدر :
  • رويترز

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