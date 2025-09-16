الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
دبلوماسي روسي: نأمل في إجراء محادثات جديدة مع أمريكا هذا الخريف

قال دبلوماسي روسي كبير إن موسكو تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين هذا الخريف لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين.

وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول الأولى في فبراير شباط والثانية في أبريل نيسان شهدتا تركيزا كبيرا على الشؤون الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات.

وقال الطرفان إنهما أحرزا تقدما في تلك القضايا.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في ألاسكا، لكن ذلك اللقاء لم يسفر حتى الآن عن اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس للأنباء إن رغبة الجانبين في تفادي فشل قد يعوق تحقيق نتائج ملموسة هي السبب في تأخر ترتيب اجتماع جديد.

وأضاف “في جميع الأحوال، إذا تحدثنا عن إطار زمني، فإننا نسعى إلى عقد مثل هذا اللقاء بحلول نهاية الخريف على الأقل”.

وأوضح أن هناك مشكلات فنية وأخرى في جدولة المواعيد “لكن هذا ليس السبب الرئيسي (لتأخير الاجتماع)”.

وتابع ريابكوف “السبب الأهم هو أننا لا نريد أن يكون الاجتماع بلا تقدم ملموس. هناك خطر من أن نظل في مكاننا دون إحراز أي تقدم”.

وقال “لذلك من الأفضل، ما دامت الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين، أن نواصل العمل خلف الكواليس، وربما نتمكّن من وضع أساس للخطوة أو الخطوات التالية، وحينها ستُحل جميع الجوانب اللوجستية والتنظيمية بسرعة”.

