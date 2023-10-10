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دبلوماسي ياباني يتضامن مع غزّة بأبيات لمحمود درويش: "تُعادل تاريخ أمّة"

منذ 48 دقيقة
السفير الياباني تاكيشي أوكوبو

السفير الياباني تاكيشي أوكوبو

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فيما تتعالى الأصوات المنددة بالحصار الإسرائيليّ المفروض على قطاع غزة، والذي يُنذر بكارثة إنسانيّة على وقع استمرار القصف المعادي بوتيرة غير مسبوقة، عبّر السفير الياباني السابق في لبنان تاكيشي أوكوبو، عن تضامنه مع القطاع من خلال أبيات للشاعر الفلسطيني محمود درويش.

فقد كتب أوكوبو على حسابه عبر منصة “إكس”:

“ليست غزة أجمل المدن..

ليس شاطئها أشدّ زرقة من شواطئ المدن العربيّة..

وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر الأبيض..

وليست غزة أغنى المدن..

وليست أرقى المدن وليست أكبر المدن..

ولكنها تعادل تاريخ أمة”.

يشار إلى أنّ قطاع غزة يتعرّض منذ يوم السبت الماضي إلى أعنف ضربات جوية خلال 75 عامًا من الاحتلال الإسرائيليّ لأرض فلسطين، لتمحو أحياء بأكملها من الوجود.

في وقت أفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ الضربات الجوية الإسرائيلية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 830 شخصًا وإصابة 4250 آخرين.

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