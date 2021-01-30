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دبي تبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم ضد كورونا

منذ 9 ساعات
دبي تبدأ مرحلة التطعيم ضد كورونا

دبي تبدأ مرحلة التطعيم ضد كورونا

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أعلنت حكومة دبي، اليوم السبت،عن انطلاق مرحلة التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض كورونا، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز السياحة والأعمال بالشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إن حملة التطعيم ستبدأ غدا الأحد وستشمل ”كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة“.

وكانت إمارة دبي قد بدأت المرحلة الأولى من حملة التطعيم للوقاية من كوفيد ديسمبر كانون الأول، باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 107.561 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 3.114.162 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 31.49 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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