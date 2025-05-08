دخان أسود في سماء الفاتيكان.. انتظاراً لاختيار البابا الجديد

تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، اليوم الخميس، في إشارة إلى أن الكرادلة المجتمعين في مجمع انتخابي لم يختاروا بعد بابا جديدا لقيادة الكنيسة الكاثوليكية.

وتجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة، وهو ما حدث قبيل الظهر (10:00 بتوقيت غرينتش)، إيذانا بنهاية جلسة التصويت الصباحية التي تُجرى فيها دورتان انتخابيتان.

وبدأ الكرادلة، البالغ عددهم 133 ولا تزيد أعمارهم عن 80 عاما، عملية التصويت التي اتسمت بالسرية الشديدة أمس الأربعاء في عزلة تامة لاختيار خليفة للبابا الراحل فرنسيس.

وأحرقوا أوراق اقتراعهم وخلطوها بمواد كيميائية لإظهار سير العملية، حيث يشير اللون الأسود إلى عدم اختيار بابا بعد، واللون الأبيض يُعلن عن اختيار بابا جديد.

وأجرى الكرادلة تصويتا أوليا غير حاسم مساء أمس الأربعاء. ومن المقرر إجراء تصويتين إضافيين بعد ظهر اليوم الخميس، مع احتمال ظهور دخان كثيف بعد الساعة 5:30 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش).

ويواصل “كبار الكنيسة” ذوو القبعات الحمراء التصويت أربع مرات يوميا حتى يحصل أحدهم على أغلبية الثلثين.

ولم يُنتخب أي بابا في العصر الحديث من المحاولة الأولى، لذا كان الدخان الأسود أمس الأربعاء متوقعا على نطاق واسع. ولكن بالنظر إلى التاريخ الحديث، من الممكن تحقيق نتيجة ناجحة بدءا من اليوم الثاني.

وانتُخب البابا فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية، مساء اليوم الثاني من آخر اجتماع سري عقد عام 2013، مثلما حدث أيضا مع سلفه بنديكت السادس عشر عام 2005.