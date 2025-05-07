تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في مؤشــر على عدم انتخاب بابا في أول تصويت

تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستين بالفاتيكان مساء اليوم الأربعاء، في إشارة إلى أن التصويت الأول الذي أجراه الكرادلة المشاركون في اجتماع مغلق لانتخاب بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لم يسفر عن اختيار البابا الجديد.

وتجمع الآلاف في ساحة القديس بطرس في انتظار تصاعد الدخان من مدخنة ضيقة على سطح الكنيسة في نهاية يوم حافل بالطقوس.

ولم ينتخب المجمع المقدس بابا في اليوم الأول للتصويت منذ قرون، وقد يستمر التصويت بضعة أيام قبل أن يحصل رجل واحد على أغلبية الثلثين اللازمة ليصبح البابا رقم 267.

وتأتي الإشارة الوحيدة من الكرادلة أثناء انعقاد المجمع المقدس على شكل دخان يتصاعد من مدخنة أعلى الكنيسة، عندما يحرق رجال الدين بطاقات الاقتراع.

ويشير الدخان الأسود إلى تصويت غير حاسم، أما الدخان الأبيض وقرع الأجراس فسيشير إلى أن الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار أصبح لديها قائد جديد.

واختفى الكرادلة الكاثوليك الذين سيختارون البابا القادم خلف الأبواب الخشبية الثقيلة للكنيسة في وقت سابق من اليوم معزولين عن العالم لانتخاب الرجل الذي يأملون أن يتمكن من توحيد كنيسة عالمية متنوعة ولكنها منقسمة.

وفي طقوس يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، دخل 133 كاردينالا بخطوات بطيئة داخل الكنيسة قبل أن يؤدوا القسم في حضرة صورة للمسيح رسمها مايكل أنجلو في جدارية “يوم الحساب” التي تزين الكنيسة.

وأعلن رئيس الأساقفة دييجو رافائيلي، رئيس المراسم في الفاتيكان، الأمر الذي يعني باللغة اللاتينية “اخرجوا جميعا!”، طالبا من كل من لن يشارك في الاجتماع السري أن يغادروا.

وأُغلقت أبواب الكنيسة، مما سمح للكرادلة بإجراء أول اقتراع للبحث عن خليفة للبابا فرنسيس، الذي توفي الشهر الماضي.

وأجرى تصويت واحد فقط اليوم الأربعاء. بعد ذلك، قد يجرى ما يصل إلى أربع عمليات تصويت في اليوم.