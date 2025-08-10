دخان سام يتصاعد من حريق مصنع كلور في ليدنو جنوب فرنسا

نشب حريق بمصنع لإنتاج الكلور بجنوب فرنسا اليوم الأحد مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر للسكان القريبين بالبقاء في منازلهم في ظل زيادة المخاطر من تصاعد أدخنة سامة.

ويستخدم المصنع،التابع لشركة هايدرا برو، في إنتاج الكلور لحمامات السباحة. حثت السلطات المحلية الأشخاص الموجودين على بعد نحو كيلومتر من المصنع على البقاء داخل المنزل.

وقالت السلطات المحلية “يمكن شم برائحة الكلور مع هبوب الرياح باتجاه الشمال”، مضيفة في الوقت نفسه أن الرائحة لا تمثل خطرا على السلامة العامة.

وذكرت السلطات أنها أرسلت رجال إطفاء، ومن المتوقع أن ينضم إليهم فريق متخصص.

ويقع المصنع في بلدة ليدنو الفرنسية، على بعد 28 كيلومترا تقريبا جنوب غرب مدينة أفنيو.