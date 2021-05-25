دعماً لتثبيت وقف إطلاق النار... بلينكن في تل أبيب

دعماً لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد تصعيد دام استمر 11 يوما، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى تل أبيب.

وحطت طائرة وزير الخارجية الأميركي في الساعة 07:45 صباحا بالتوقيت المحلي (04:45 ت غ) في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وسيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هاتين المحطّتين، يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته، الخميس، إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأعرب بلينكن عبر “تويتر”، الاثنين، عن رغبته بـ”لقاء الفرقاء بهدف دعم جهودهم لتدعيم وقف إطلاق النار”.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن “وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليين لإبداء دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل. وسيواصل جهود حكومتنا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين ويؤكد على دعمنا لهم بعد سنوات من الإهمال”.