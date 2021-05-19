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دعم بحريني لوقف التصعيد في غزة

منذ 56 دقيقة
صواريخ من غزة

صواريخ من غزة

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أعلنت البحرين، الأربعاء، دعمها لمبادرة مصر للتوصل لهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وبحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد الزياني على دعم مملكة البحرين للمبادرة المصرية، مؤكدًا على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، معربًا عن تمنياته بنجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الخصوص.

من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية مصر على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة، والعمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

    المصدر :
  • العربية

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