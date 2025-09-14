دعم عربي وإسلامي لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن رسالة الجامعة في هذه المرحلة هي التضامن الكامل مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا هذا العدوان بأنه “جمع بين الجبن والغدر والحماقة”.

وأشار أبو الغيط إلى أن التضامن مع قطر ينبع من التقدير لدورها الهام في الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها بالتعاون مع مصر لوقف نزيف الدم الفلسطيني واحتواء آلة الحرب الإسرائيلية. وانتقد “التخاذل والصمت الرسمي العالمي المخزي” إزاء جرائم الاحتلال لعامين كاملين في غزة والمنطقة، معتبرًا أن هذا الصمت شجع قادة الاحتلال المتطرفين على التمادي في جرائمهم. وأضاف أن “الصمت على الجريمة هو جريمة بحد ذاته، ويمهد للمزيد من الجرائم”.

من جانبه، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه على تجديد تضامن الدول الأعضاء مع قطر في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العدوان والاحتلال والاستيطان بحق الشعب الفلسطيني، مع إعادة التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع.

كما دعا إلى تعزيز التعاون العربي الإسلامي مع قطر وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات، معتبرًا أن استمرار الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعوب يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا يضع حدًا لهذه الجرائم.