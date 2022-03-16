"دعم غير مسبوق".. أميركا تقدّم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

في وقت تضيّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا، مؤكداً على دعم الولايات المتحدة “غير المسبوق” لحليفتها في حربها مع روسيا.

ويشمل التمويل مبلغاً قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافةً إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال بايدن: “هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو”.

وأعلن بايدن إرسال مضادات طائرات “بمدى أبعد” إلى أوكرانيا، مؤكداً أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تقدم “دعماً غير مسبوق” لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة. وتابع: “نساعد أوكرانيا في الحصول على أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات وذخائر لتلك الأنظمة”.

وأفاد بايدن “بأن هذه المساعدات “تشمل 800 نظام مضاد للطائرات لضمان قدرة الجيش الأوكراني على مواصلة التصدي للطائرات وطائرات الهليكوبتر التي تهاجم شعبه”.

كما أشار الرئيس الأميركي، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، اليوم، الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يشن هجوماً مروعاً على أوكرانيا”.

وأكد بايدن أن إدارته ستواصل “فرض العقوبات على روسيا لعرقلة اقتصادها بسبب الهجوم على أوكرانيا”، مضيفاً: “سندعم اقتصاد أوكرانيا وسنواصل الضغط على اقتصاد روسيا”، مشددا على أن واشنطن “تواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا”.