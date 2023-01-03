دعم مالي وعسكري.. موعد ومكان القمة الأوروبية الأوكرانية

يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، 3 فبراير/شباط المقبل قمة في كييف لمناقشة الدعم المالي والعسكري.

تفاصيل الاجتماع أعلن عنها مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان، أعقب أول مكالمة هاتفية هذا العام لزيلينسكي، والتي أجراها مع أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن “الطرفين ناقشا النتائج المتوقعة للقمة المقبلة، المقرر عقدها في 3 فبراير/شباط المقبل، كما اتفقا على تكثيف العمل التحضيري”.

كما تحدث الجانبان عن “توريد أسلحة مناسبة، وبرنامج مساعدات مالية جديد لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عدة حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا منذ بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد توقع الانتصار على روسيا خلال عام 2023، في رسالته للسنة الميلادية الجديدة، مؤكدا أن تلك الأمنية “ستتحقق بالعمل والكفاح والمساعدة المشتركة والإنسانية”.