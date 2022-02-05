دعم موسكو لمبدأ "صين واحدة" يثير غضب تايوان

افادت وزارة الخارجية التايوانية في بيان على موقعها على الإنترنت، بأن تايوان احتجت يوم السبت وأدانت البيان الروسي الصيني المشترك الذي تبناه الزعيمان يوم الجمعة، والذي تدعم فيه موسكو مبدأ “صين واحدة” وتعارض استقلال الجزيرة.

تبنت روسيا والصين بيانا مشتركا حول العلاقات الدولية في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين يوم الجمعة.

ومن بين أمور أخرى، قال البيان إن روسيا تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين وتعارض استقلال الجزيرة بأي شكل من الأشكال. “ردًا على” البيان المشترك لروسيا وجمهورية الصين الشعبية حول العلاقات الدولية التي تدخل عصرًا جديدًا والتنمية المستدامة العالمية “الصادر عن الصين وروسيا مساء اليوم الرابع، والذي أكدت فيه روسيا التزامها بـ إن مبدأ الصين الواحدة والاعتراف بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ، تعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد وتدين بشدة اللغة الكاذبة التي تنتهك سيادة جمهورية الصين (تايوان) “.

كما ذكر بيان تايوان أن “تايوان وجمهورية الصين الشعبية ليسا تابعين لبعضهما البعض، وحكومة جمهورية الصين الشعبية لم تحكم ذلك قط”. وقال البيان إن “الحكومة الصينية ليس لها الحق في تمثيل تايوان على المستوى الدولي، ولا ينبغي لها إجبار الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشركات الدولية ضد إرادتها والحقائق على الإدلاء بتعليقات كاذبة باستخدام مبدأ الصين الواحدة الوهمي”.

يعتبر مبدأ “صين واحدة” أساس إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وجميع الدول، بما في ذلك روسيا، ولا يمكن لدولة واحدة تعترف رسميًا بتايوان إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين حتى تقطع العلاقات مع تايبيه.