دعوات أمريكية لتوفير طائرات وأنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

في أول ردود فعل أميركية بعد جلسة الكونغرس بشأن تزويد أوكرانيا بأسحلة لمواجهة سلاح الجو الروسي، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش إنه يتفق مع الرئيس الأوكراني بشأن توفير طائرات وأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

أما السيناتور الجمهوري ميت رومني فدعا بعد كلمة زيلنسكي للكونغرس إلى إيصال مقاتلات ميغ إلى أوكرانيا.

من جهته قال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك ماكول إن أنظمة أس 300 باتت موجودة في أوكرانيا.

تصريحات بوتين

في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده لن تتخلى عن حيادية أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على ما وصفها بالنازية في كييف.

وأضاف أن الدول الغربية تزعزع أسس النظام العالمي وأنها تدفع أوكرانيا لمواصلة سفك الدماء من خلال تزويدها بالسلاح, وأكد بوتين أن موسكو سترد على حزمة العقوبات الجديدة.

وقد رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.

ميدانيا، تنهي حرب موسكو على أوكرانيا اليوم الأربعاء أسبوعها الثالث، حيث واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية من مختلف المحاور والجبهات خصوصا في كييف حيث دوت صفارات الإنذار منذ الصباح وسقطت صواريخ، وسط تأكيد القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن العاصمة مهمة إستراتيجية.

وفي ماريوبول الإستراتيجية المطلة على الساحل الشمالي لبحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، قالت سلطات المدينة إن البحرية الروسية تشارك في القصف وسط استمرار عمليات إجلاء المدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.