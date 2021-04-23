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دعوات أمريكية لموسكو لوقف استفزازاتها على الحدود الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 11:57 مساءً
البنتاغون

البنتاغون

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دعت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها واحترام سيادة أوكرانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

وكانت روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا، واتهمت كييف موسكو بالتحضير لغزو من خلال أعمال استفزازية في شرق أوكرانيا.

وتخوض كييف معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف شخص.

وفيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، كشف كيربي أن حاملة الطائرات آيزنهاور ستبقى في المنطقة لتأمين الانسحاب العسكري، مشيرا إلى أن الانسحاب سيتم بشكل آمن ومنظم.

وأعلن البنتاغون عن استعداده لدعم البحرية الإندونسية للعثور على الغواصة المفقودة.

وقال كيربي إن مجلس الشيوخ وافق على تسمية أكثر من 100 شخص لمناصب في الجيش الأميركي.

    المصدر :
  • الحرة

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