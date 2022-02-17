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دعوات إلى "مسيرات غضب" تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

17 - فبراير - 2022
دعوات فلسطينية للنفير للدفاع عن القدس

دعوات فلسطينية للنفير للدفاع عن القدس

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دعت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات غضب، يوم غد، تضامنا مع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وطالبت الحركة في بيان وزارة الأوقاف وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة، للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم.

وأشارت إلى أن “معركتها ضد الاحتلال تشهد مراحل من التصعيد”، مؤكدة أن السجون تعيش حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة.

وأكدت الحركة الأسيرة أن معركتها لن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية، والتي تهدف للتنكيل بالأسرى، ومحاولة كسر إرادتهم.

وتفرض مصلحة السجون الإسرائيلية، سياسات “التنقلات والعزل والتفتيشات” بشكل مستمر في إجراءات تصعيدية خطيرة ضد الأسرى.

وتشهد السجون حالة من التوتر، وأعلنت الحركة الأسيرة عن سلسلة خطوات احتجاجية، بعد إقدام إدارة السجون الإسرائيلية على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في ساحة “الفورة”، وتحديد عدد الأسرى الذين يسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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