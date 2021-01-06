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دعوات لحكومة اليابان بإعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا

منذ 33 دقيقة
كورونا اليابان

اليابان ترصد إصابات جديدة بكورونا

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شهدت اليابان ارتفاعاً كبيراً بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد ، حيث تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من خبراء الصحة لإعلان حالة طوارئ صارمة في محيط طوكيو الكبرى.

ودفع ارتفاع حالات الإصابة طوكيو والمنطقة المحيطة بها إلى المستوى الأعلى من 4 مستويات للتأهب، مما دفع الحكام المحليين للمطالبة بإعلان حالة طوارئ، ومن المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، الخميس.

وعقدت وزارة الصحة اجتماعا لخبراء الأمراض المعدية، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، أوصوا فيه بإجراءات أكثر صرامة وأطول أمدا في حين كان سوجا يسعى لفرض إجراءات محدودة لتجنب الإضرار بالاقتصاد.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة على مستوى البلاد 5307 حالات وهو مستوى قياسي جديد وفقا لحسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن. إتش.كيه”.

وسجلت طوكيو 1591 حالة وهو أعلى مستوى تشهده على الإطلاق.

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