دعوات لـ"بوتين" للاعتراف باستقلال الانفصاليين في أوكرانيا

صوت مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء، لصالح دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.

وقد يقضي الاعتراف بالمنطقتين على عملية مينسك للسلام في شرق أوكرانيا، والتي قالت روسيا إنها ملتزمة بها.

وقال رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين: “النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، سينقل إليه فورا”.

وأوضح أن الوثيقة أقرت “”خلال جلسة عامة” لمجلس الدوما.

وقد ناقش البرلمان مشروعي قانونين بديلين بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد، في المنطقة المعروفة باسم دونباس، حيث تقاتل القوات الانفصالية الجيش الأوكراني منذ 2014.

وبموجب المشروع الأول، الذي أقره النواب، دعا البرلمان بوتين مباشرة للاعتراف باستقلال الجمهوريتين. ويشك بعض المحللين في استعداد بوتين لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

بينما سعى الثاني، الذي تقدم به نواب من حزب روسيا المتحدة المهيمن، إلى الحصول أولا على آراء وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى.

ويعد هذا الصراع جزءا من أزمة أوسع مع تحذير الولايات المتحدة من احتمال أن تهاجم روسيا أوكرانيا في أي وقت بقوة يزيد حجمها عن 100 ألف جندي حشدتهم بالقرب من حدودها. وتنفي روسيا أي خطة من هذا القبيل وتتهم الغرب بالهستيريا.