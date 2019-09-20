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دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب.. “قدم درسا للعالم”

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السودانية مساء الخميس.

كما عبر عن أمله أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه، معتبراً أنه “إن لم يحدث ذلك فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.”

“أمل كبير”
وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقد قبل يومين بمناسبة انطلاق الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن السودان يشكل أملاً كبيراً بالنسبة لنا”.

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إلى ذلك، أضاف “إن ما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على أنه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك إرادة سياسة لذلك، وينبغي أن يكون هذا درساً لكل مكان في العالم.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي كان أكد مطلع الأسبوع لدى زيارته للخرطوم أن بلاده ستضغط مع شركائها الأوروبيين من أجل حذف السودان من القائمة الأميركية للدول التي تعتبرها راعية للإرهاب.

يشار إلى أن وجود السودان في هذه القائمة يحول دون تلقيه مساعدات مالية يحتاجها بشدة من جهات الإقراض الدولية. ويعود إدراج السودان في هذه القائمة إلى فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود.

 

المصدر:- العربية.نت

 

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