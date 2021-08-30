السبت 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعوة أممية لكوريا الشمالية للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية

31 - أغسطس - 2021
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية عادت إلى تطوير الأسلحة النووية، داعيا بيونغ يانغ إلى التخلي عن هذه الأنشطة.

وقال مكتب غوتيريش في بيان له إن “الأمين العام مطلع على هذه التقارير ويشعر بالقلق إزاءها، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتناع عن أي إجراءات تتعلق بالطاقة النووية، فيما يخص استئناف إنتاج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي”.

وأضاف أن “غوتيريش طالب السلطات الكورية الشمالية بالعودة إلى المفاوضات مع الأطراف الدولية”.

يشار إلى  الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أشرات في في تقريرها السنوي أن كوريا الشمالية أعادت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يُعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية، مما يسلط الضوء على جهود الدولة المنعزلة للتوسع في ترسانتها.

وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر بتاريخ يوم الجمعة إن بوادر التشغيل في المفاعل الذي تبلغ قدرته خمسة ميجاوات، والذي يُنظر إليه على أنه قادر على إنتاج بلوتونيوم يستخدم في صنع الأسلحة، كانت الأولى التي يتم رصدها منذ أواخر عام 2018.

    المزيد من أخبار العالم

    علم مصر
    مصر تنشيء خمس شركات زيوت جديدة
    المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ
    المبعوث الأممي لليمن يرحّب بالخطوة الأولى نحو اتفاق أوسع للسلام
    جوليان أسانج
    مؤسس ويكيليكس يتعهد بمقاومة محاولات تسليمه لأمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل