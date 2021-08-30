دعوة أممية لكوريا الشمالية للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية عادت إلى تطوير الأسلحة النووية، داعيا بيونغ يانغ إلى التخلي عن هذه الأنشطة.

وقال مكتب غوتيريش في بيان له إن “الأمين العام مطلع على هذه التقارير ويشعر بالقلق إزاءها، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتناع عن أي إجراءات تتعلق بالطاقة النووية، فيما يخص استئناف إنتاج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي”.

وأضاف أن “غوتيريش طالب السلطات الكورية الشمالية بالعودة إلى المفاوضات مع الأطراف الدولية”.

يشار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أشرات في في تقريرها السنوي أن كوريا الشمالية أعادت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يُعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية، مما يسلط الضوء على جهود الدولة المنعزلة للتوسع في ترسانتها.

وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر بتاريخ يوم الجمعة إن بوادر التشغيل في المفاعل الذي تبلغ قدرته خمسة ميجاوات، والذي يُنظر إليه على أنه قادر على إنتاج بلوتونيوم يستخدم في صنع الأسلحة، كانت الأولى التي يتم رصدها منذ أواخر عام 2018.