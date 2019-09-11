دعوة إفريقية لمجلس الأمن.. “ارفعوا العقوبات عن السودان”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي جنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، لا سيما لجهة اعتباره بلداً داعماً للإرهاب.

وذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن، ببيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء أنّ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.

لائحة الدول الداعمة للإرهاب

كما أفاد البيان بأنه يتعين الآن الاقتداء بذلك “من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان”، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من “لائحة الدول الداعمة للإرهاب” في إشارة للولايات المتحدة.

يذكر أن نظام عقوبات يسري على السودان، في إطار الأمم المتحدة، منذ 2005. ويترجم خصوصاً من خلال حظر على الأسلحة، فضلاً عن إجراءات خاصة بكل دولة تتنوع بين حظر سفر وتجميد أرصدة وغيرها من الإجراءات.

تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة

إلى ذلك، حضت الدول الثلاث في بيانها “الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة” من أجل إنجاز انتقال سلمي.

وذكرت أن الهدف يتمثل في “تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان”.