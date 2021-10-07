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دعوة روسية لطالبان للمشاركة في محادثات بشأن أفغانستان

7 - أكتوبر - 2021
روسيا

علم روسيا

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كشفت روسيا، الخميس، عن عزمها دعوة ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان في وقت لاحق هذا الشهر.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس، عن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان زامير كابولوف، قوله، في وقت سابق اليوم، إن “جولة من المحادثات ستعقد في موسكو في 20 أكتوبر/تشرين الأول”.

واستضافت موسكو مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان في مارس/آذار الماضي، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بيانًا مشتركًا يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

وبعدها سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب، سيطرت طالبان على السلطة في تقدم خاطف وانهارت الحكومة السابقة.

وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف قال: “إن بلاده رصدت حشودًا للقوات الأفغانية والطاجيكية على الحدود بين البلدين، داعيًا الطرفين لتسوية الأمر”.

وأوضح أن حركة طالبان أعلنت أن عشرات الآلاف من عناصر القوات الخاصة في ولاية (تخار) الأفغانية ترابط على الحدودية الأفغانية الطاجيكية.

وتابع الدبلوماسي الروسي: “موسكو في هذا السياق تدعو دوشنبه وكابول إلى إيجاد خيارات مقبولة للطرفين لتسوية الوضع الراهن على الحدود”.

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