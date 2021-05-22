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دعوة لنقل مصابي غزة لمستشفيات المملكة... بتوجيهات من العاهل الاردني

22 - مايو - 2021
الملك عبدالله الثاني

الملك عبدالله الثاني

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دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت في إتصال هاتفي مع رئيس بعثة المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة الى نقل مصابي غزة ممن تتطلب حالاتهم إستكمال العلاج إلى مستشفيات المملكة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله “اطمأن” السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني غزة المقدم الطبيب هيثم اربيحات، الى أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، والى الأشقاء الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه.

وأكد الملك أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى، داعيا القوات المسلحة الأردنية لنقل المصابين ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة.

وأوضح أن الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

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