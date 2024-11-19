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دعوة من أعضاء في مجلس الشيوخ لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 12:05 صباحًا
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز

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دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة، متّهمين واشنطن بأنها “متواطئة” في “فظائع” الحرب في غزة.

وقال السيناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي إن “ما يحدث في غزة يصعب وصفه”، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و”منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها”.

وأضاف “لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين”.

وقد عرض السيناتور الاشتراكي مع عدد من المشرعين الديموقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها الأربعاء.

وقال ساندرز إن “الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه”.

وبحسب “فرانس برس” فانه إذا لم تحصل مفاجآت، من المتوقع ألا تعتمد مشاريع القرارات هذه، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

وتساءل السيناتور كريس فان هولين في المؤتمر الصحافي “هل الالتزام الراسخ للولايات المتحدة تجاه إسرائيل يجبرها على التعامي عن المعاناة التي تتكشف أمام أعيننا؟”.

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