دعوة من البحرين للتدخل الفوري لإيصال المساعدات إلى غزة

أطلق وزير الاقتصاد البحريني، سلمان بن خليفة، نداءً ملحًا إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، وذلك لمنع تصاعد العمليات العسكرية والحفاظ على سلامة المدنيين والأمن الإقليمي.

وقال الوزير في كلمته الترحيبية أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في العاصمة المنامة: “إن هذا الموقف يأتي انطلاقا من الموقف الثابت لمملكة البحرين بدعم القضايا الهامة للأمة العربية”.

وأكد بن خليفة “أهمية العمل مع الأشقاء في الدول العربية ومع شركاؤنا من الهيئات المالية الدولية والمنظمات المتخصصة للتغلب على الوضع الإنساني المتفاقم في فلسطين ودعم عملية السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

وفي سياق آخر، بيّن الوزير أن التحديات العالمية الراهنة تستدعي تضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا يأتي من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والأمن الغذائي والتي تعزز من قدرتنا الاقتصادية وتسهم في رفع مستوى التكامل العربي.

وفي سياق متصل، أوضح أن “استضافة المملكة لهذا الاجتماع، تأتي تأكيدا على ما يوليه ملك البلاد وبمساندة ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، من دعم ورعاية للعمل العربي المشترك، ولكل ما من شأنه أن يعزز التضامن العربي ومسيرة البناء والتنمية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لدولنا”.