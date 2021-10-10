دعوة من البرلمان العربي لمواجهة آثار التغير المناخي

دعا البرلمان العربي إلى “تدشين تعاون مؤسسي على المستوى البرلماني، لصياغة عمل برلماني جماعي للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال”.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل للبرلمان العربي برئاسة الدكتور عبدالكريم الدغمي عضو البرلمان العربي، في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي عقد يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري 2021م، في العاصمة الإيطالية روما. وضم الوفد كلا من النواب عبد الكريم قريشي، وعلي بن ناصر المحروقي وعلي الخلايلي أعضاء البرلمان العربي.

وخلال الكلمة التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أكد الدغمي أن “البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة، يولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة”، مشددا على “الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون للمساهمة في التخفيف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، وذلك من خلال وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارا قانونيا جديدا، لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات الحرارية، وإنما ينطوي أيضا على تضمين مشكلة تغير المناخ في جميع جوانب التنمية والخطط الوطنية والسياسات العامة، فضلا عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ”.