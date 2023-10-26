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"دعونا نتحرك".. وزيرة إسبانية تطالب الدول الأوروبية بقطع علاقاتها مع إسرائيل

26 - أكتوبر - 2023
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا

وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا

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للأسبوع الثالث على التوالي تستمر إسرائيل بالقصف على قطاع غزة، وذلك بعد تسلّل مئات من مقاتلي حركة حماس إلى مناطق إسرائيلية من قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 1400 إسرائيلي، كما وتحتجز حماس ما يزيد عن 200 رهينة من بينهم أجانب، فيما وصل عدد الشهداء من الجانب الفلسطيني إلى 6546، معظمهم مدنيون وبينهم 2704 أطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

هذا وطالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتخاذ عدة إجراءات عقابية بحقها بسبب قصفها المدنيين في غزة.

وقالت بيلارا في منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية”.

ودعت بيلارا الدول الأوروبية إلى اتخاذ 4 إجراءات ضد إسرائيل وهي “قطع العلاقات الدبلوماسية معها” و”فرض عقوبات اقتصادية شبيهة بالتي فرضها الغرب على روسيا”.

كذلك طالبت بـ”حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل” و”تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

واستدعت إسرائيل زهاء 360 ألف شخص من الاحتياط، وحشدت جنودها عند الحدود مع غزة تمهيدا لهجوم بري.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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